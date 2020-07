Marco Impagliazzo ospite di Obiettivo Comune On Air

Non è ancora possibile concretizzare i diversi eventi che avevamo pensato prima del lockdown e, di conseguenza, abbiamo deciso di sfruttare al meglio i nostri social. Questo ciclo di webinar rappresenta uno spazio con cui vogliamo proiettare in rete il nostro impegno di fare comunità e creare confronto.

Obiettivo Comune On Air rappresenta, ormai, quella “piazza” nella quale riflettere, diffondere proposte per il nostro territorio e parlare di ciò che accade nel mondo. Un’occasione per confrontarsi sulla politica, la più importante linea guida che ci siamo dati quando, sei anni fa, abbiamo dato vita all’AssociAzione.

Il settimo appuntamento è per venerdì 3 luglio alle ore 19,00: sarà nostro ospite il prof. Marco Impagliazzo, docente di Storia Contemporanea e Storia della Pace presso il dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università “Roma Tre” e presidente della Comunità di Sant’Egidio, con il quale rifletteremo sulle conseguenze del Covid-19 in ambito scolastico-formativo e sociale.