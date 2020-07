Sabato 4 luglio la presentazione della lista civica "Giulio Mastrobattista sindaco"

Sabato 4 luglio alle ore 19:30, presso il bar Oasi Piazza Giuseppe De Santis, avverrà la presentazione della lista civica "Giulio Mastrobattista sindaco".

A presentare la serata sarà Sonia Federici (FDI) e prenderanno la parola, oltre al candidato sindaco, alcuni esponenti e promotori del progetto civico, tra i quali Francesco Mastrobattista e Antonio Carnevale.

A seguire un piccolo rinfresco.



"Presenteremo il nostro progetto civico, un percorso di popolo per una Fondi fuori dai vecchi schemi politici. Non è un caso che l'evento avverrà all'aperto in pubblica piazza. Mai come adesso occorre una politica tra le persone e con le persone."