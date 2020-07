Sostegno agli operatori economici nel post covid: le proposte del Pd di Fondi

Come consiglieri del gruppo del Partito Democratico abbiamo da tempo chiesto con insistenza alla maggioranza di Forza Italia e alleati di discutere in Consiglio comunale sulle misure da mettere in campo per sostenere gli operatori economici, gli artigiani, gli agricoltori e i cittadini tutti della nostra città nel difficilissimo momento che ci troviamo a vivere. Finalmente, dopo molti tentativi e mille insistenze, siamo riusciti almeno a far prendere l’impegno a tutta l’amministrazione che nella prossima settimana se ne discuterà nelle commissioni competenti per poi portare all’approvazione in Consiglio in tempi brevi misure concrete e realizzabili. Noi, insieme con il direttivo del Circolo di Fondi del P.D., abbiamo indicato una serie di misure e di interventi possibili che ovviamente costituiscono solo una base di discussione e confronto. Invitiamo le associazioni di categoria e i singoli cittadini a farci pervenire i loro pareri e ulteriori proposte.

Queste sono le nostre: