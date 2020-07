Il Comune di Fondi premia la Icoel: eccellenza fondana famosa in tutto il mondo

Si è svolto nella mattinata odierna presso la Casa comunale un incontro tra il Vice Sindaco Beniamino Maschietto, l’europarlamentare Salvatore De Meo e il titolare dell’azienda ICOEL Gerardo Stravato, accompagnato da familiari e rappresentanti dell’impresa.

La ICOEL, con sede a Fondi, è leader mondiale nel settore della produzione di macchinari per la lavorazione della frutta. Fondata nel 1972 da Gerardo Stravato (Amministratore Delegato), affiancato oggi anche dai figli Bruno (General Manager) e Maria (Responsabile Amministrazione), è una realtà con circa 100 dipendenti e sinonimo di qualità e innovazione.

ICOEL produce macchine per la lavorazione di quasi tutta la frutta e di alcuni ortaggi e per la produzione di calibratrici di grandi dimensioni ha attivato un’importante partnership con l’impresa neozelandese COMPAC, leader mondiale nel settore della calibratura dell’ortofrutta.

Nel Giugno scorso il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyev si è recato presso una nuova importante installazione per la calibratura di ciliegie che la ICOEL ha realizzato nello Stato dell’Asia centrale. L’impianto, assemblato e avviato in tempi record nonostante le difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, permetterà al JV Uz-Segang di esportare nel 2020 ben 2.000 tonnellate di ciliegie con un ritorno economico per la joint venture uzbeko-coreana di oltre 10 milioni di dollari, con l’assoluta garanzia di commercializzare un prodotto fresco, accuratamente selezionato e privo di difetti.

Il Vice Sindaco Maschietto e l’On. De Meo hanno espresso le loro felicitazioni ai rappresentanti della ICOEL: «E’ motivo di vanto e orgoglio per tutta la comunità di Fondi e in particolar modo per l’Amministrazione comunale avere sul nostro territorio una così grande e considerevole realtà aziendale come la ICOEL, rinomata a livello nazionale e internazionale per l’efficienza, la qualità dei materiali utilizzati, la professionalità e l’avanguardia tecnologica da sempre perseguita, che porta in alto il nome di Fondi e rappresenta un valore aggiunto sia per l’economia che per l’immagine della città».

L’incontro si è concluso con la consegna di una pergamena, a suggello dei successi imprenditoriali della rinomata azienda fondana di respiro internazionale.