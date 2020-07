Lunedì la disinfestazione contro le blatte: vietato parcheggiare in corrispondenza dei pozzetti

L’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli informa la cittadinanza che Lunedì 6 Luglio prossimo, dalle ore 7.00 fino al completamento, verrà effettuato il primo ciclo di disinfestazione da blatte su suolo pubblico.

La metodologia utilizzata non creerà alcun disagio per la viabilità, ma poiché l’intervento sarà eseguito nei pozzetti di ispezione fognaria gli automobilisti sono invitati a non posteggiare la propria autovettura in corrispondenza dei medesimi.

Si invitano altresì i cittadini a collaborare disinfestando a loro volta i locali e le aree private affinché il risultato possa essere efficace e ottimale.

Per la prevenzione da blatte si consiglia di: mantenere i propri locali puliti e ordinati e lasciare il pavimento libero da oggetti; non tenere i rifiuti in recipienti aperti; non lasciare cibo o residui di cibi in contenitori aperti; non accumulare scorte alimentari nelle cantine e nei ripostigli; effettuare un’accurata sigillatura ermetica attorno al passaggio, nei muri, delle canalizzazioni di tubi del gas, dell’acqua, degli scarichi e dell’impianto elettrico per evitare che le blatte entrino dall’esterno; stuccare eventuali crepe e fessure di pavimenti, pareti e soffitti; fare attenzione a sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti o verdura che si portano a casa e che possono essere stati conservati in magazzini infestati; accertarsi che tutti gli scarichi della propria abitazione siano dotati di sifone.