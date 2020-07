Il Circolo Giovani Democratici di Fondi lancia un appello ai giovani della città

“Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità” (cit.) e le elezioni amministrative prossime sono un’occasione per noi giovani e per i nostri progetti. Abbiamo una sfida importante davanti a noi, non sprechiamola!

Il centrodestra si è indebolito, risultato scontato dopo anni di cattiva amministrazione, scadente sotto diversi punti di vista, e si è frammentato in 3 tronconi. Il centrosinistra, al contrario, si è compattato, con la figura di Raniero de Filippis, scegliendo di lavorare uniti a favore di una svolta della nostra città.

È per questo che noi Giovani Democratici rivolgiamo un appello a voi ragazzi che vi riconoscete nei valori e nelle idee che rappresentano il centrosinistra. Vi chiediamo di sfruttare questa opportunità, impegnandovi il più possibile in questa campagna elettorale, per niente scontata. Vi chiediamo di crederci, di mettere la “cosa pubblica” al primo posto in questi due mesi che ci restano di campagna elettorale. Vi chiediamo di andare a bussare al vicino, chiamare l’amico, guardarlo negli occhi e spiegargli che è in gioco il futuro di tutti noi e della nostra città. Troppo spesso negli ultimi anni, davanti ad un'oggettiva incapacità amministrativa del centrodestra, non ci siamo fatti sentire. C'è stato un vuoto generazionale, bisogna colmarlo. Non meritiamo di essere amministrati da questo centrodestra che, oltre l'ordinaria amministrazione, non riesce ad andare.

Crediamo nella figura e nella persona di Raniero de Filippis, che da sempre è attento alle tematiche che riguardano noi giovani e non solo. Crediamo nella forza trainante del Partito Democratico, che è il nostro punto di riferimento e che apporterà nella coalizione un bagaglio politico e culturale non indifferente. Ma soprattutto crediamo nei valori delle donne e uomini che saranno candidati nella coalizione di centrosinistra.

Non lasciate che gli altri decidano per voi, sentitevi parte di un percorso che porterà tutti ad impegnarsi attivamente per la "cosa pubblica". Con coraggio!

Salvatore Venditti

Coordinatore Circolo Giovani Democratici Fondi, Monte San Biagio, Lenola