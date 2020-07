Caretta caretta depone le uova sulla spiaggia a Fondi: la nota della Forestale

Nella mattinata odierna, a seguito di segnalazione pervenuta da alcuni cittadini al servizio di emergenza ambientale 1515, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Fondi, sono intervenuti nell’omonimo comune, in località i “Tumulito”, per una verifica relativa ad una presunta deposizione di uova da parte di una tartaruga marina Caretta caretta. Dopo aver delimitato l’area, al fine interdirla ai numerosi bagnanti presenti, si prendevano contatti con il Parco Regionale “Riviera d’Ulisse” che interveniva con propri tecnici per verificare la fondatezza della deposizione da parte della specie marina sopra indicata.

A seguito di alcuni delicati saggi preliminari, i tecnici accertavano l’effettiva deposizione delle uova della tartaruga e pertanto, si procedeva a mettere in sicurezza l’area per il successivo monitoraggio, fino alla loro schiusa, da parte del personale dell’Agenzia Regionale Tartalazio, preposta a tale specifiche attività. Si fa presente che tale fenomeno, rappresenta un evento particolarmente raro alle latitudini delle coste laziali, atteso che in Italia la deposizioni di uova da parte di tale tartaruga, sono più frequenti nelle regioni meridionali.