Il candidato a sindaco Beniamino Maschietto apre il suo comitato

Ci sarà domani, lunedì 6 luglio, alle ore 20:00 in via Gramsci 29A a Fondi, l’apertura del comitato elettorale a sostegno del candidato a sindaco Beniamino Maschietto per le elezioni amministrative che si terranno il prossimo autunno. Beniamino Maschietto, attualmente vicesindaco facente funzioni della città, subentrato al sindaco Salvatore De Meo, eletto al Parlamento Europeo, è sostenuto da sette liste: Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Io Sì, Litorale e Sviluppo Fondano, Uniti a Fondi, Noi per Fondi. «Avere sette liste che mi appoggiano è un grande onore perché so che a concorrere con me ci sono persone con esperienze e conoscenze, preziose per la nostra città. Vorrei poter guardare al futuro politico fondano con serenità, ma anche con decisione e determinazione, per questo ritengo doveroso e giusto continuare quel processo di sviluppo sociale, culturale, economico e ambientale della città che tutti noi, come maggioranza, ci siamo sempre prefissati. L’apertura del comitato rappresenta un momento fondamentale per me. Non è, infatti, l’inizio della campagna elettorale, ma una vera e propria ripartenza, dopo i mesi di grande apprensione, sostenuti con fermezza da tutti, cittadini in primis, dovuti dall’emergenza sanitaria che ha travolto tutto il mondo. Una ripartenza che non deve però farci abbassare la guardia, ma suscitare un graduale ritorno alla normalità che necessariamente passa anche attraverso le elezioni amministrative e a tutto quello che ne consegue.

Augurando buon lavoro e buona campagna elettorale ai miei antagonisti, auspico, fortemente, che le parole, i toni e gli atteggiamenti rimangano sempre pacati e sereni, nell’orbita di una competizione che rispecchi e raffiguri l’immagine di questa città e soprattutto della sua gente». All’apertura del comitato elettorale saranno presenti anche il senatore di Forza Italia, Claudio Fazzone, il deputato della Lega, Francesco Zicchieri, insieme ai sindaci e autorità politiche del territorio. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti in tema di distanziamento.