Fondi Vera sui centri estivi: "85mila euro per la nostra città, grande opportunità"

Nella nostra Città ci sono 4.166 tra bambini e adolescenti, tra i 3 ed i 14 anni d'età. A loro sono rivolti i contributi promossi dal Ministero per le Politiche per la Famiglia per la partecipazione a Centri Estivi, ripartiti da Regioni e Anci ai Comuni italiani. A questi si aggiungono le risorse del Decreto Rilancio per il “Finanziamento dei Centri Estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa".

Alla nostra Fondi spettano 84.745,56 Euro. Tali risorse potranno finanziare interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, per i mesi da Giugno a Settembre 2020.

La palla passa ai singoli Comuni, eventualmente in collaborazione con enti pubblici e privati, per attuare o potenziare servizi educativi e scuole dell’infanzia, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

Altra grande opportunità sarà costituita da ulteriori 15 milioni di Euro destinati a finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori. In questo caso le somme saranno successivamente trasferite ai Comuni tramite un Avviso Pubblico in fase di definizione. In entrambi i casi parliamo di interventi dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. I Comuni potranno acquistare strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione, prevedere atti, quali protocolli o intese, finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge, ed infine realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive.

Fondi Vera ed il suo Candidato Sindaco Francesco Ciccone sollecitano l'Amministrazione Comunale a dedicare la massima attenzione al tema. In questa Estate difficile soprattutto per le Famiglie che da una possibilità come questa potrebbero trarre grande beneficio.

“I figli più giovani della nostra Città meritano un'Estate vera, tra momenti di gioco e crescita, perché siamo convinti abbiamo bisogno di tornare a sorridere tra i loro coetanei” dichiara Ciccone.