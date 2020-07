Cocaina: arrestato a Fondi un 28enne marocchino

Il 09 luglio 2020, nella decorsa notte, in Fondi (Lt), militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato, un cittadino marocchino 28enne, in Italia senza fissa dimora.

Il prevenuto – a seguito di mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento – veniva sorpreso subito dopo aver ceduto ad un soggetto del luogo, due dosi di cocaina, dal peso complessivo di circa un grammo. La successiva perquisizioni della baracca in cui domiciliava – risultata abusivamente collegata alla rete elettrica enel – consentiva di rinvenire un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato ristretto in camera di sicurezza, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.