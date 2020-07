Covid, oggi 23 casi nel Lazio: sono quasi tutti di importazione

CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘OGGI REGISTRIAMO 23 DI CUI 11 SONO DI IMPORTAZIONE E DI QUESTI 8 CON LINK DI RITORNO DA BANGLADESH, UNO DA NICARAGUA, E DUE DI RITORNO DA MILANO. ALTRI CASI RELATIVI A SITUAZIONI ISOLATE O DA SCREENING PRE OPERATORI O TEST SIEROLOGICI. SUPERATI I 2,5 MILA TAMPONI PER LA COMUNITA’ DEL BANGLADESH. BENE LA PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO IN SCADENZA, EVITA FLUSSI DEI RIENTRI. IL VALORE RT E’ A 1.13, LIVELLO RISCHIO MODERATO. BENE IL PUNTEGGIO DEL CONTACT TRACING’

***L’ATTIVITA’ DEI DRIVE-IN PER IL CONTACT TRACING DELLA COMUNITA’ BENGALESE ESTESA ANCHE AL SAN GIOVANNI E A PIAZZALE TOSTI;

***ASL ROMA 1: DEI 3 CASI ODIERNI UN UOMO IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE ALL’UMBERTO I, UNA PERSONA DI RIENTRO DAL NICARAGUA INDIVIDUATA AL TEST SIEROLOGICO E UNA PERSONA CON LINK AD UN CLUSTER FAMILIARE GIA’ NOTO;

***ASL ROMA 2: GLI 8 CASI ODIERNI SONO TUTTE PERSONE DI NAZIONALITA’ DEL BANGLADESH TESTATE AL DRIVE-IN E CON LINK CON VOLI INTERNAZIONALI DA DACCA GIA’ ATTENZIONATI;

***ASL ROMA 3 : UN NUOVO CASO RIGUARDA UN UOMO DI 79 ANNI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE AL SAN CAMILLO;

***ASL ROMA 4 : UN CASO ODIERNO RIGUARDA UNA DONNA DI 36 ANNI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE A CIVITAVECCHIA;

***ASL ROMA 6 : DEI NOVE CASI NELLE ULTIME 24H TRE INDIVIDUATI AL TEST SIEROLOGICO E DUE IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE;

***NELLE PROVINCE SI REGISTRA UN SOLO NUOVO CASO NELLA ASL DI LATINA SI TRATTA DI UNA DONNA CON LINK FAMILIARE AL CASO DI RIENTRO DA UNA VISITA FAMILIARE A MILANO. RIETI SI CONFERMA COVID FREE PER IL TERZO GIORNO CONSECUTIVO E FROSINONE HA UN SOLO CASO IN ISOLAMENTO ;