"Al di là delle quote rosa": sabato 18 luglio incontro di Fondi Vera dedicato alle donne

E' il messaggio del gruppo politico facente capo a Francesco Ciccone che sabato 18 luglio invita la cittadinanza ad un interessante incontro dedicato alle donne.

Sabato 18 Luglio, alle ore 10.30, Sede di Via Roma 64 terremo un incontro sul tema "Al di là delle quote rosa".

“Nostra intenzione - prosegue - è andare oltre il coinvolgimento puramente formale dell'universo femminile. Con azioni ed interventi mirati alla valorizzazione del contributo di esperienze e conoscenze che possono dare le Donne alla nostra Fondi. Senza dimenticare la necessità di moltiplicare gli sforzi nel contrasto alla violenza di genere, all'ascolto e supporto per Donne in gravidanza e post parto, al sostegno concreto per le mamme giovani e disoccupate” dichiara il Candidato Sindaco Francesco Ciccone, che nell’occasione presenterà ufficialmente la Candidata al Consiglio Comunale che porterà avanti quest’impegno ufficiale nei confronti della Città a nome di Fondi Vera.

Domenica 19 Luglio, alle ore 19.30, in Via Provinciale per Lenola al km 3,661, avremo il piacere, invece, di incontrare amanti della Musica e addetti ai lavori in campo culturale, perché siamo convinti che possano e debbano diventare "melodie per la Città".

“I nostri obiettivi? Contribuire alla crescita culturale dei più giovani, grazie ad accordi con scuole di musica, pittura, danza, fotografia, e l’organizzazione di giornate di studio con artisti di fama nazionale ed internazionale che saranno ospitati in Città. Favorire la notorietà del territorio attraverso progetti che mirino ad unire l’espressione culturale con un percorso di sviluppo reale, ad esempio attraverso il recupero di edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, l’invito ad aziende televisive e cinematografiche a visitare la Città auspicando possa diventare location di programmi tv, film e serie tv che oggi vanno per la maggiore” anticipa Francesco Ciccone. Anche in questo caso Fondi Vera renderà noto il volto del Candidato impegnato sul tema".