E' Elisabetta Buonanno la vincitrice di "Balconi Fioriti" 2020: il suo piccolo affaccio sulla città è uno spettacolo

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, Giovedì 16 Luglio, presso la Sala consiliare “Luigi Einaudi” la cerimonia di premiazione della quarta edizione del “Concorso Balconi fioriti - Città di Fondi”.

Nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 i finalisti sono stati accolti dal Vice Sindaco Beniamino Maschietto e dall’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli, che hanno ringraziato tutti i partecipanti e i vivaisti e fiorai componenti della Commissione giudicatrice Aniello Panariello (“Gardencenter”) e Massimiliano Pannozzo (“Amore e Psiche”). Nel corso della cerimonia sono state rese note le modalità di valutazione: la Commissione, riunitasi lo scorso 30 Giugno, ha esaminato in forma anonima le immagini e, come da regolamento del Concorso, ha tenuto conto dei seguenti elementi: combinazione dei colori dei fiori, rigogliosa e armoniosa crescita di fiori e piante, originalità dei lavori - creatività, recupero e abbellimento di struttura tipica, composizione con piante stagionali.

Tra tutti i partecipanti sono stati individuati sei finalisti. Cinque di essi sono risultati vincitori del secondo premio a pari merito: raccolta fotografica n. 4: Felicia Vellucci; n. 5: Maria Civita Stammegna; n. 7: Giorgio Antonetti; n. 11: Filomena Lamanna; n. 13: Maria Miceli. Il primo premio è stato attribuito alla raccolta fotografica n. 14: Elisabetta Buonanno. Ai secondi classificati è stato assegnato un buono di Euro 100,00 e al primo classificato un buono di Euro 500,00.

Il verbale della riunione della Commissione giudicatrice, tenutasi lo scorso 30 Giugno, sarà pubblicato in data odierna nella sezione “Avvisi pubblici” del portale istituzionale www.comunedifondi.it.

Oltre ai buoni in denaro, spendibili presso i vivai che hanno aderito all’iniziativa, i vincitori hanno anche ricevuto un attestato dalle mani del Vice Sindaco Maschietto e dell’Assessore Muccitelli: «Vi ringraziamo a nome della comunità di Fondi per aver contribuito con il vostro impegno a promuovere la cultura del verde e la sensibilità ambientale nella nostra città, aderendo ad un’iniziativa che per il quarto anno consecutivo rappresenta anche un importante elemento di sviluppo e di promozione turistica del nostro paese».