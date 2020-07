Monte San Biagio: la contrada di Vallemarina ancora senza servizio idrico pubblico, le lamentele dei residenti

La Contrada di Vallemarina è una parte del territorio del comune di Monte San Biagio abitata e vissuta da circa 2500 persone. La maggior parte di queste persone non è servita dalla rete dell'acquedotto pubblico, nonostante proprio a Vallemarina siano presenti dei pozzi realizzati negli anni passati con fondi pubblici per soddisfare la sempre più crescente richiesta di acqua potabile.

La maggior parte dei residenti non raggiunta dal servizio idrico pubblico, per necessità attinge acqua, spesso non potabile, dai pozzi di profondità o di superficie realizzati nel corso degli anni, mentre in casi estremi alcune famiglie hanno solo cisterne che riempiono con acqua comprata a caro prezzo, soprattutto durante il periodo estivo.

A questa situazione molto critica per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, si aggiunge che da diversi giorni i due fontanili pubblici della contrada, alimentati dalla sorgente della Galleria Mont’Orso, hanno subito una drastica riduzione del flusso idrico.

Questi due fontanili, di Cervellone e dello Scorzaro (sottopasso di Via di Mezzo), sono utilizzati dai residenti del posto, ma non solo, per sopperire all'assenza di una distribuzione capillare di acqua potabile.

Nel periodo estivo di maggior utilizzo sistematicamente viene ridotto il flusso di acqua e gli abitanti della frazione sono costretti a fare lunghe file o a spostarsi per andare alla ricerca di altre fonti in località limitrofe.