Anche Fratelli d'Italia contro l'Ospedale al Salto di Fondi: "Inutile vaneggiare su altri progetti, miglioriamo l’esistente"

Dopo il duro intervento del candidato e sindaco uscente Beniamino Maschietto anche Fratelli d'Italia critica aspramente la proposta del centrosinistra.

"Il nostro ospedale - scrive Francesco Pistillo Dirigente FdI Fondi - va assolutamente potenziato, e prima di esporre progetti e parole vani ed infondati, sarebbe il caso di battersi per l’ospedale già esistente.

Andrebbe garantita la sicurezza degli operatori sanitari e di tutti i cittadini costretti a recarsi al Pronto Soccorso, poiché a Fondi siamo esclusi da qualsiasi tipo di vigilanza o controllo, a differenza di Formia e Terracina che hanno le guardie giurate, e Latina che dispone di un servizio di controllo della Polizia di Stato. Si dovrebbe intervenire, inoltre, per rendere agibile e funzionale la base per l'eliporto del nostro P.S. di cui già disponiamo ma che è inutilizzata perché non sono mai stati applicati i lavori per renderla a norma di legge, privandoci di un punto di forza e sicurezza maggiore per l'incolumità di noi cittadini in caso di incidenti gravi che necessitano un trasporto celere ed immediato.

Diverse sono le lamentele e forte è il dispiacere di diverse famiglie di bambini affetti da disabilità, poiché dal 12 marzo a causa dell'emergenza covid 19, il reparto destinato al servizio territoriale Ausl TSMREE (tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva) è stato chiuso e non ancora riaperto a causa di mancanza di personale.

L'articolo 32 della Costituzione italiana afferma:"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti."

Fondamentale diritto, che nel nostro caso sembra essere posto nella più completa dimenticanza e indifferenza, come se, insieme all'istruzione, non rappresenti le basi solide su cui poggiare qualsiasi società moderna e ben sviluppata.

Notevoli sono le problematiche su cui ci sarebbe da lavorare per potenziare l’ospepdale, ed è per questo che è necessario continuare ad investire su questa struttura, che già c’è, alla quale dobbiamo tanto, e che non possiamo assolutamente abbandonare".