Fondi zona rossa, Mastrobattista: per Maschietto lavoro di FdI sul DL Rilancio è stato lesa maestà

Dispiace sentire le parole del sindaco facente funzioni Beniamino Maschietto che sembra disprezzare il lavoro di un senatore del territorio che ha inteso aiutare il comune di Fondi e non certo prendersi “meriti di altri”, come lui sostiene.

Sul DL Rilancio Maschietto dice solo una parte della verità: rispetto alla prima stesura del decreto, alla Camera è stato approvato un emendamento che istituisce l’articolo 112-bis, contenente un fondo da 40 milioni di euro da destinare a tutti i comuni che sono stati zona rossa per almeno 15 giorni, esclusi dall’originario articolo 112. Ma questo è il punto di partenza e non la “verità dei fatti” di cui parla il candidato sindaco di Forza Italia.

Perché a questo punto di partenza il senatore Calandrini ha inteso contribuire in due modi. Da una parte ha presentato un emendamento insieme al collega di Fratelli d’Italia Sen. Iannone teso ad incrementare tale fondo da 40 a 200 milioni. Dall’altra, nel tentativo di dare maggiore attenzione a Fondi, il Senatore Calandrini ha chiesto che solo per il Comune di Fondi fosse istituito un contributo da 2 milioni di euro, in ragione del fatto che Fondi è sede del più grande mercato ortofrutticolo di Europa, gravemente danneggiato dalle restrizioni imposte nei giorni più duri della pandemia.

Lo ha fatto nel timore che nel dividere il fondo da 40 milioni di cui all’articolo 112-bis, Fondi non ricevesse un ristoro adeguato alle sue sofferenze. Non mi aspettavo che per Beniamino Maschietto tali proposte fossero lesa maestà, o, peggio ancora, invasione di proprietà privata!

È evidente che per l’attuale amministrazione e per chi la sostiene, solo rappresentanti provenienti da Fondi possono sindacare su Fondi. Io invece ringrazio nuovamente i Senatori Nicola Calandrini e Antonio Iannone per l’attenzione che hanno mostrato per la nostra città e per gli altri comuni dichiarati zona rossa, non accontentandosi della versione del DL Rilancio così come approvata dalla Camera. Ci hanno provato in Senato a fare e ad ottenere di più, e se avessero avuto successo, tutti ne avremmo beneficiato, anche Beniamino Maschietto.

Giulio Mastrobattista

Candidato sindaco per

Fratelli d’Italia Fondi

Lista Giulio Mastrobattista

Patto per Fondi