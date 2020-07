Dipartimento di salute mentale dell’età evolutiva: Pd e dipendenti replicano a Fratelli d'Italia

Siamo in campagna elettorale e spesso, animati dal desiderio di essere notati e di apparire difensori dei diritti dei cittadini, si diffondono informazioni non veritiere, come nel caso dell’aspirante candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale.

A dichiararlo è il Partito Democratico, Circolo di Fondi che si fa portavoce delle osservazioni mosse dagli addetti ai servizi del Dipartimento di salute mentale dell’età evolutiva ( TSMREE ) per fare chiarezza e soprattutto per dare una corretta informazione.

Leggi il comunicato di Fratelli d'Italia.

Il tutto riportando interamente il testo di replica e smentita ricevuto dagli Addetti ai lavori:

“Si rende noto che il Servizio TSMREE di Fondi ha sempre svolto la propria attività di Diagnosi e cura in maniera continuativa e senza interruzioni anche nel periodo di L0ckdown/Zona rossa, assicurando prestazioni urgenti in presenza eprestazioni non urgenti da remoto.

Attualmente, presso il Servizio vengono assicurate le urgenze ( visita e terapia), secondo le indicazioni della AUSL/LT e del Piano Regionale Territoriale con le azioni di FASE IV, del 16/06/2020, programmando la rimodulazione delle attività, tenendo conto di tuttele procedure di sicurezza per l’accesso in spazi dedicati, della sanificazione degli stessi e dei DPI dettagliatamente descritti, al fine di contenere il rischio di contagio per utenti e operatori, seguendo le linee operative preposte all’emergenza COVID 19.”