Decoro e cura dell'arredo urbano: l'interpellanza di Monte San Biagio Futura

“Mantenere bello e accogliente l’ambiente in cui si vive è avere rispetto per chi viene a visitarci e soprattutto per chi ci abita. Il decoro urbano è il biglietto da visita di un Paese e dovrebbe occupare i primi posti di un’agenda amministrativa”.

È questa la premessa dell’interpellanza sul “Decoro Urbano” del gruppo di opposizione MSB Futura, presentata nel consiglio comunale del 22-07-2020.

Nell’interpellanza, i consiglieri Casale Ermanna, Raso Guglielmo, Trani Gianpiero hanno fatto emergere i disservizi e le incurie degli ultimi mesi che hanno messo in discussione la cura e il decoro urbano di Monte San Biagio, come:

scarsa pulizia dei vicoli del Centro Storico e delle strade comunali in genere;

abbandoni selvaggi di rifiuti domestici e ingombranti;

ritardi nel risolvere emergenze igienico-sanitarie;

zone sistematicamente “al buio” per cattivo funzionamento dell’impianto elettrico o per mancanza di lampioni;

degrado del cimitero comunale, soprattutto nella parte vecchia, con camminamenti sconnessi e poco agevoli per anziani e disabili; impianto elettrico obsoleto e poco sicuro, mancanza di pensiline in alcuni padiglioni.

Nell’interpellanza è stato chiesto di prestare più attenzione all’unico “spazio verde” del Centro Storico destinato ai bambini, di renderlo più funzionale, accogliente e bello come gli altri spazi-ludici del paese ( di via Carro e Vallemarina). Inoltre è stato suggerito di sensibilizzare le persone ad un maggior senso civico apponendo apposita cartellonistica che indichi come effettuare correttamente la raccolta differenziata, soprattutto per i residenti stranieri e i villeggianti .

Riconoscendo quanto evidenziato dai consiglieri di MSB Futura , il Sindaco ha riferito che alcuni disservizi sono imputabili a problemi sorti nella Multiservizi, ma per risolverne alcuni, legati alla pulizia delle strade, ci si avvarrà della collaborazione dei richiedenti asilo della Cooperativa Caribù; mentre per risolvere i problemi strutturali del cimitero e dell’illuminazione pubblica occorre reperire fondi, esprimendo, inoltre, la volontà di risolvere tutte le altre criticità sopra espresse.

Preso atto dell’esito dell’interpellanza, restiamo in attesa della risoluzione delle problematiche evidenziate.