Nasce insiemeeruopa.it: la piattaforma web promossa dall’eurodeputato Salvatore De Meo

Si è tenuta a Latina, venerdì 24 luglio, presso l’Hotel Europa, la conferenza stampa di presentazione di “Insieme in Europa”, la piattaforma telematica pensata e creata dall’Europarlamentare Salvatore De Meo, per essere informati in maniera tempestiva su tutto ciò che riguarda l’Unione Europea e soprattutto sui finanziamenti, bandi e tirocini.

«Durante la mia campagna elettorale per le elezione europee - dichiara De Meo - ho sempre ribadito che tanti cittadini sentono l’Europa distante, lontana dalla loro quotidianità. La mia prerogativa, oggi come allora, è sempre stata quella di avvicinare il più possibile l’Unione Europea a tutti dimostrando che, come noi abbiamo bisogno dell’Europa, anche l’Europa ha bisogno di noi. Questo è stato il motore che mi ha spinto a dare vita a “Insieme in Europa”, una piattaforma che scaturisce dalla convinzione che “insieme” si può fare di più e meglio: abbiamo bisogno di più Europa, ma è necessario condividere con l’UE occasioni ed opportunità e per farlo bisogna conoscerle e al tempo stesso rimuovere le criticità che in passato hanno impedito al nostro paese di essere tra quelli più capaci di utilizzare i fondi europei. Questo portale, infatti, nasce come uno strumento di orientamento formativo e assistenza nella verifica di fattibilità di un’idea progettuale in linea con i bandi europei, prevedendo la possibilità di chiedere informazioni e supporto a professionisti e agenzie specializzate. Ho pensato a questo sito – conclude l’onorevole - come un ulteriore mezzo per essere costantemente informati e aggiornati sui finanziamenti diretti e indiretti, sui bandi, sui tirocini formativi, sui concorsi presso le istituzioni UE, sulle occasioni di studio o di lavoro e tanto altro, ma anche come un modo per far conoscere le mie attività e arricchirle in ragione del confronto con chi vive il territorio».