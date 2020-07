La riqualificazione del centro storico è uno scempio: nuova denuncia del Pd

Non è stato sufficiente per il Centrodestra dar vita a quella discutibile struttura, pomposamente e ignorantemente definita anfiteatro, su Piazza De Gasperi, contro ogni logica urbanistica e ambientale, che ha privato il centro della città di Fondi dell’unico spazio verde esistente. Ora con la cosiddetta “riqualificazione” dell’area della distrutta Chiesa di Sant’Antonio Abate, si realizza un altro scempio proprio nel cuore del Centro storico.

Mai come in questo caso il termine di “riqualificazione” risulta totalmente inappropriato e distorto. Ci viene in mente il saggio di Gianrico Carofiglio “La manomissione delle parole”.

Manomissione è proprio il termine appropriato per definire l’operazione che l’Amministrazione di Centrodestra si appresta ad effettuare: il taglio e lo scavo largo due e lungo circa venti metri ai danni dell’area della ex chiesa per fare spazio a quattro nuovi parcheggi.

Invece di restituire al centro storico dignità e decoro, lo si affolla ulteriormente di auto, destinando ad inutile parcheggio parte di un’area in cui fino ai bombardamenti dell’ultima guerra vi era una delle più belle chiese della città.

Non si riqualifica deturpando, peraltro, smentendo clamorosamente gli stessi programmi elettorali del 2010 e 2015 dell’ex sindaco De Meo, nei quali si sbandierava una molto finta volontà di valorizzare l’urbs romana del Centro storico con la totale pedonalizzazione. Oggi, la medesima Amministrazione aggiunge disinvoltamente parcheggi proprio a ridosso del Corso, sottraendo spazio indispensabile ad una vera riqualificazione di quell’area, quando a poche decine di metri l’ampio spazio delle Benedettine offre a tutti, utenti della farmacia compresi, la possibilità di sostare gratuitamente.

Chiediamo con forza che il finanziamento di € 200.000, che la Regione Lazio ci ha concesso, sia effettivamente utilizzato per riqualificare quell’area e non serva paradossalmente a peggiorare le condizioni di vivibilità e di decoro del nostro centro storico, a causa della ignoranza della storia e dell’evoluzione urbanistica e architettonica della nostra città da parte dell’amministrazione di Forza Italia che pone in tutta la sua evidenza attenzione esclusiva agli interessi di pochi.

Rivolgiamo un appello a tutti i candidati sindaci per le prossime elezioni perché prendano posizione in merito ed evidenzino la loro volontà reale di rispettare la storia e i luoghi di pregio della nostra città, che devono poter essere fruiti da tutta la cittadinanza e non essere al servizio di qualcuno.

I Consiglieri del Partito Democratico

Mario Fiorillo Maria Civita Paparello