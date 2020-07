Monte San Biagio: lite per l'affitto di una casa del centro storico, denunciato un 21enne

in data 26 lug 20, i carabinieri della locale stazione traevano in arresto, nella flagranza del reato di “lesioni personali aggravate” un 21enne del luogo. il predetto, nel pomeriggio del 25 lug 20, unitamente ad un altro giovane in via di identificazione, per futili motivi, aveva aggredito con calci e pugni un altro uomo il quale ricorreva alle cure del pronto soccorso.