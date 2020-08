Correre in montagna con la luna piena: lunedì 3 agosto allenamento notturno a Fondi

Un tracciato tra storia e natura, al bagliore della Luna: l’opportunità di allenarsi nella corsa in montagna (Trail Running) in uno scenario a dir poco magico e in modalità notturna arriva dall’ASD Top Trail.

Lunedì 3 agosto 2020 infatti, gli atleti dell’associazione invitano chiunque voglia aggregarsi (ed abbia almeno una preparazione specifica, vista la difficoltà del percorso) a partecipare all’allenamento notturno su quello che è stato ribattezzato “Maranto Skyrace”. Il tracciato parte dalla contrada “Curtignano” a Fondi (LT) e si snoda fino ad arrivare ai ruderi di Acquaviva, nel Parco Naturale regionale dei Monti Ausoni, con un dislivello positivo pari a 741 metri, e uno “spettacolo” assicurato anche di notte.

“Il tracciato è stato da noi recentemente ripulito e messo in evidenza - dicono gli organizzatori - e l’atmosfera che si respira al chiaro di luna soprattutto nei pressi dei ruderi di Acquaviva è qualcosa di magico e misterioso allo stesso tempo. Una nota in più per portare motivazione e divertimento su un percorso sicuramente molto tecnico, ottimo per allenarsi a due passi da casa”

Il sito delle rovine del villaggio fortificato medievale di Acquaviva, conosciuto in zona anche come l’antico insediamento dell’attuale Vallecorsa, attrae molti viandanti per la sua apparenza misteriosa e per il punto strategico che offre un panorama che spazia dai Monti Ausoni, al Monte Calvo alla Piana ed al lago di Fondi, fino ad arrivare alla costa ed alle isole pontine..

“E’ un percorso che abbiamo in animo di valorizzare, insieme all’Ente Parco – dicono ancora gli organizzatori- con il quale stiamo mettendo in piedi una sinergia, per farne un Trail Running Park che sarebbe l’unico del genere su tutta la catena appenninica, quelli esistenti al momento sono presenti solo in nord Italia sulle Dolomiti”.

Per aggregarsi all’allenamento, bisogna avere un minimo di esperienza di corsa in montagna su tracciati di media difficoltà. Obbligatoria per la notturna, la lampada frontale per un percorso che, tra andata e ritorno misura ben 12,81 km.

L’appuntamento è per lunedì 3 agosto, -serata appunto di luna piena- alle ore 20,30 nel piazzale antistante il ristorante “Al Boschetto” in località Curtignano, con partenza del gruppo alle ore 21,00.

Durante l’evento, verranno seguite espressamente tutte le prescritte indicazioni protocollari e la normativa vigente in materia di attività sportiva all’aperto.

Per le adesioni: Luca Mirabello 3356616371; email - monteveletrail@gmail.com