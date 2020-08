I fratelli Latilla tornano in scena l'8 agosto con "Narrar di prìncipi, parlar di fate"

A dicembre i fratelli Francesco e Gianmarco Latilla avevano salutato il proprio pubblico con un evento dal titolo “Sussurri fiabeschi”, un recital sul mondo delle fiabe in cui parole e musica diventavano un'unica cosa. A distanza di tempo i fratelli Latilla annunciano di tornare in scena con "Narrar di prìncipi, parlar di fate", un nuovo recital con nuove fiabe. Questa volta il filo conduttore sarà quello testato da altri due fratelli, ben noti nel loro tempo, i Grimm. Francesco, unico attore in scena, è pronto a dar vita ad un mondo arcaico dove la magia si nutre del pensiero e l'irrazionale scavalca la presunta realtà. Il giovane attore durante lo scorso evento era stato capace di scuotere il pubblico con la ferocia di un bambino e la grazia di un vecchio cantastorie. L'evento, organizzato da “La CineArte Produzioni” in partnership con il “Rotaract club Terracina -Fondi” si svolgerà l'8 agosto all'interno del chiostro di San Domenico alle ore 21:00. L’adattamento e la regia sono a cura di Francesco e Gianmarco Latilla. Inoltre l'evento è patrocinato dal comune di Fondi, Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, casa della cultura e radio Antenna musica.