Multipiano nel degrado, Pistillo (FdI): "Nostre denunce nel vuoto, amministrazione noncurante" 

In seguito alla denuncia fatta da Fratelli d'Italia in merito al degrado e alla situazione di totale abbandono del parcheggio sottostante alla piazza comunale di Fondi, il candidato Francesco Pistillo, dirigente Fdl Fondi, si è voluto recare sul posto per verificare se, a distanza di due settimane, qualche intervento anche se minimo ed iniziale, fosse stato compiuto.

"Il mio ottimismo - scrive - è stato ben presto smorzato, trovandomi davanti a uno scenario desolato, simbolo di noncuranza e indifferenza dell'attuale amministrazione comunale. Nel parcheggio, a terra vi era un estintore, evidentemente gioco di vandali, lanciato e scoppiato, rimasto esattamente lì dove si trovava anche qualche settimana fa. La condizione degli altri estintori non è di certo migliore: nessuno funzionante poiché esauriti, privi di manichette antincendio, che presumibilmente sono state rubate. In aggiunta a questo quadro indecente va sottolineata la presenza di un'ingente infiltrazione di acqua che crea disagio nel transito, emette cattivo odore e non è di certo sintomo di igiene. A questo punto mi chiedo: ci sono state delle sollecitazioni nell'intervenire e rendere efficiente o perlomeno nei limiti della decenza un parcheggio sotteraneo in cui sono stati investiti soldi pubblici, che si trova nel cuore della città, e nulla è stato fatto; come si può essere all'altezza di amministrare un'intera città se non si è in grado di garantire la sicurezza e l'efficienza neppure di un parcheggio che si trova esattamente sotto la sede dell'amministrazione comunale? Interesserò della questione il nostro candidato sindaco Giulio Mastrobattista affinché si possano trovare soluzioni concrete da approntare per riqualificare questa struttura abbandonata a se stessa".