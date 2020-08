Un regolamento per il funzionamento delle commissioni: obiettivo raggiunto grazie a Monte San Biagio Futura

Alla seduta del Consiglio Comunale del 22 luglio scorso è stato approvato all’unanimità il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

L’adozione di tale provvedimento deve indubbiamente ascriversi al positivo risultato dell’azione politica dei consiglieri di“Monte San Biagio Futura”. Come potrà ricordarsi, tale tema politico-istituzionale veniva sollevato sin dal mese di febbraio, quando, in relazione all’emergenza fitosanitaria della Sughereta di Villa San Vito e Vallemarina, i consiglieri di “MSB Futura”, per sopperire alla mancata istituzione delle commissioni permanenti, segnalavano la necessità di istituire, quantomeno, una commissione straordinaria di studio. Pertanto, verificata la convergente posizione del Sindaco, in più occasioni interrogato su tale aspetto, i consiglieri Raso, Casale e Trani ampliavano la loro proposta, segnalando la più generale esigenza di istituire tutte le commissioni permanenti. All’esito di una proficua interlocuzione con il Primo Cittadino, si è quindi pervenuti all’approvazione di un regolamento che, a partire dall’istituenda “Commissione Ambiente”, disciplinerà il funzionamento di tutte le altre commissioni: affari istituzionali, programmazione, territorio, servizi alla persona, turismo.

“Il tema della gestione dell’emergenza fitosanitaria della nostra Sughereta” – commenta il capogruppo Guglielmo Raso - “ è stato fondamentale anche al fine di introdurre un momento di riflessione sul ruolo delle Commissioni Consiliari, le quali, benchè previste dal Testo Unico degli Enti Locali e dal nostro Statuto, ad un anno dall’inizio della consiliatura non erano state ancora istituite. Abbiamo quindi evidenziato come, in Consiglio Comunale, siamo sin troppo di frequente chiamati a pronunciarci su proposte in merito alle quali la maggioranza ha già definito il suo indirizzo, senza che vi sia stato un preliminare confronto con le minoranze e senza che queste abbiano avuto la possibilità di esprimere la loro posizione a riguardo ed offrire il loro contributo. Il risultato che ne consegue è, quasi sempre, un’espressione politica della sola maggioranza, di limitata rappresentatività e di ridotta visione d’insieme. Una volta istituite le Commissioni sarà invece possibile favorire importanti momenti di confronto democratico, nell’ambito del quale potremo più efficacemente e concretamente apportare proposte e contributi concreti”

Inoltre, meritevoli di accoglimento sono stati gli emendamenti integrativi dei consiglieri di “MSB Futura”, che hanno chiesto ed ottenuto di inserire, nell’ambito della “Commissione Assetto e Sviluppo del Territorio”, anche la materia dell’urbanistica; nonché di prevedere la fondamentale

“Commissione Trasparenza”, la cui presidenza, come di prassi, sarà affidata ad un rappresentante delle minoranze.

I Consiglieri: Guglielmo Raso, Ermanna Casale, Gianpiero Trani.