Cordoglio a Fondi per la scomparsa del dottor Felice Gagliardi

È venuto a mancare oggi, uno dei più grandi protagonisti della storia dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi.

Il dott. Felice Gagliardi, per decenni primario del reparto Ostetricia e Ginecologia, nonché in diversi periodi anche Direttore Sanitario dell'ospedale.

È stato l'artefice, insieme ad altri amministratori ed amici fondani, del completamento, apertura e trasferimento del vecchio ospedale presso la attuale struttura di Via S. Magno. È stato l'artefice di uno sviluppo qualitativo e quantitativo delle prestazioni ginecologiche e ostetriche di eccellenza svolte per decenni a Fondi, che continuano tuttora con l'impegno e la competenza della dottoressa Francesca Lippa e del suo staff.

È stato un maestro, burbero a volte, ma mai cattivo, per tanti medici ed infermieri ed ostetriche che hanno incrociato il suo percorso professionale.

Non sono parole vuote, il dottor Gagliardi è stato davvero tutto ciò, in anni nei quali tutto era diverso si, ma nei quali la competenza e la professionalità erano, ancor di più, fondamentali per piccoli ospedali come il nostro.



"Lo ricordiamo in questa foto d'epoca - scrive l'Osservatorio in una nota - all'inaugurazione del nuovo Ospedale di Via San Magno, sorridente e sereno.

Grazie Felice, per tutto ciò che sei riuscito a fare per Fondi e per il San Giovanni di Dio.

I membri dell' Osservatorio per l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi si uniscono al dolore della famiglia alla quale porgiamo le nostre sincere condoglianze".

I funerali si terranno lunedì alle 16:30 presso la chiesa Sant'Antonio alle Querce.