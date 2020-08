Oggi incontro dedicato alle famiglie con bambini autistici: l'iniziativa di Fondi Vera

Le famiglie di bambini affetti da autismo fanno fatica o sono impossibilitate a svolgere una vita normale e, a causa della natura del disturbo, restano perennemente angosciate dall’incertezza sia per il futuro prossimo del proprio bambino, o addirittura dell’indomani, sia per quello più lontano della vecchiaia. La terapia che si protrae per tutta l’esistenza e l’assenza di cure implicano che le famiglie si occupino del figlio disabile per molti anni. Decidere dove il proprio figlio vivrà da adulto è una delle questioni più difficili che le famiglie devono affrontare. Anche a Fondi possiamo e dobbiamo moltiplicare l'impegno per il "durante noi" e "dopo di noi".

I timori dei genitori che, spesso privi di qualsiasi sostegno, vivono con sofferenza le incertezze e le paure sul futuro e sulla reale inclusione sociale dei propri figli meritano massima attenzione da parte delle Istituzioni. La prima esigenza di una famiglia che scopre di avere un figlio “speciale” è di sentirsi assistita, guidata, protetta da una rete di servizi che un Paese come l’Italia dovrebbe offrire, ma non è così. Di questo parleremo domattina, Sabato 8 Agosto, alle ore 11 nella Sede di Fondi Vera in Via Roma 64, alla presenza del Candidato Francesco Ciccone Sindaco.

Per informazioni: info@fondivera.it