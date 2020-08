La proposta del candidato Venditti: "Uno sportello informagiovani"

Salvatore Venditti, candidato al Consiglio comunale con la lista “Camminare Insieme” in sostegno di Raniero De Filippis – Sindaco interviene con una proposta amministrativa.

«Spesso si parla dei tanti giovani che vanno via dalla nostra terra perché questa non dà loro opportunità. La cosa peggiore è quando le opportunità ci sono e le istituzioni non fanno nulla per aiutare a fare rete. Per questo – spiega Venditti – qualora dovessi essere eletto in Consiglio comunale mi batterò affinché nel nostro Comune sia attivato uno sportello Informagiovani.

I cittadini di Fondi hanno bisogno dell’Informagiovani, hanno bisogno uno spazio pubblico e gratuito gestito dal Comune, possibilmente inserito nella rete Informagiovani coordinata dalla Regione Lazio e che punti nel campo dei servizi di informazione, orientamento e consulenza per i giovani, mettendo a disposizione di tutti informazioni e materiali».

«È un’opportunità che possiamo e dobbiamo cogliere» rilancia il candidato di “Camminare Insieme” che spiega come la finalità principale dell’Informagiovani è quella di facilitare la crescita, l’autonomia e l’auto-organizzazione dei giovani e la loro partecipazione attiva alla vita sociale.

«La proposta è chiara – conclude Venditti – bisogna istituire il servizio, composto da uno sportello fisico e da una piattaforma on line, per promuovere, diffondere e condividere iniziative, opportunità di studio, orientamento, formazione e di lavoro, a livello locale, nazionale ed europeo».