Via Ponte Gagliardo: la denuncia della lista 'Giulio Mastrobattista Sindaco'

Gli esponenti della lista civica 'Giulio Mastrobattista sindaco', denunciano la situazione che sta avvenendo a causa del semaforo in via Ponte gagliardo nei pressi del cimitero di Fondi.

Scrive Francesco Mastrobattista, uno dei membri della lista:

"Innanzitutto vi è l'assenza di un timer che permetterebbe alle persone di calcolare la tempistica per l'arresto al semaforo rosso. In virtù di ciò molti cittadini sono costretti a frenare bruscamente talvolta superando di qualche cm la linea di Stop ricevendo quindi delle salate multe con la relativa perdita di punti della patente. Queste sanzioni sono solo frutto di una "macchina acchiappa soldi" che porta molti cittadini a pagare un prezzo molto alto per la volontà di qualcuno di fare cassa.

In secondo luogo dobbiamo ammettere che questo sistema sta penalizzando fortemente il turismo e il commercio fondano, poichè molte persone provenienti dalla provincia di Frosinone e dai paesi limitrofi, che vengono nelle nostre località, sono caduti nella trappola e stanno optando per altre mete turistiche e commerciali vicine alle nostre. Questo per non prendere multe basate sul nulla. Dopo il danno anche la beffa, questo e' un altro colpo al commercio e all'economia della nostra città. Concludiamo con una semplice domanda : come vengono impiegati e che fine fanno i soldi incassati da queste multe, dato che la nostra Fondi è colma soltanto di strade dissestate e buche gigantesche?

La nostra non vuole essere una provocazione ma una sollecitazione all'amministrazione a dare risposte ai numerosi cittadini che ci hanno manifestato il loro disagio".