Cocaina e una katana in casa: nei guai un 27enne incensurato di Fondi

In data 11 ago 20, i carabinieri della locale tenenza traevano in arresto, nella flagranza dei reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva munizioni da guerra e detenzione abusiva di armi” un 27enne del luogo. Il prevenuto, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di complessivi grammi 30 (trenta) circa di cocaina, suddivisa in due involucri, quattro bilancini di precisione, e vario materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. il predetto giovane veniva altresì trovato in possesso di:

 un proiettile da guerra calibro 5,56 nato;

 una “katana” della lunghezza di un metro e mezzo circa;

 un pugnale tipo “rambo” della lunghezza di 30 (trenta) centimetri circa.

Lo stupefacente, analogamente al materiale per il confezionamento delle dosi ed alle armi, è stato posto sotto sequestro mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.