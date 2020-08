Nuovo appuntamento di Camminare Insieme per Raniero de Filippis sindaco

Una nuova iniziativa di Camminare Insieme sul tema della promozione culturale e della valorizzazione dei beni archeologici e monumentali. L’occasione è la presentazione del recente volume dell’archeologo Massimiliano Di Fazio dell’Università di Pavia dal titolo “I Volsci, un popolo liquido nel Lazio antico” pubblicato dalla Quasar Edizioni.

Con l’autore dialogheranno Gianni Pesiri, storico e autore di molti studi sul nostro territorio, e Raniero De Filippis, esperto di conservazione dei beni culturali e ambientali nonché candidato sindaco per la coalizione di centro sinistra alle prossime amministrative di Fondi.

Da giugno la civica Camminare Insieme sta caratterizzando la propria campagna politica con iniziavate culturali e artistiche coniugandole con idee e proposte per lo sviluppo turistico ed economico.

“Abbiamo già avuto ospiti di talento nell’ambito della musica, del teatro e della ricerca storica – afferma il candidato sindaco Raniero De Filippis – Non poteva mancare il nostro invito all’archeologo Massimiliano Di Fazio che vive e lavora in ambito universitario lontano da Fondi ma che conserva sempre uno spazio di studio e di approfondimento per il nostro territorio, come nella sua recente pubblicazione”.