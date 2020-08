Applausi e grande presenza di pubblico alla presentazione del candidato Bruno Di Manno

Si è svolta la conferenza stampa della presentazione di Bruno Di Manno con la lista di Fratelli d'Italia. Bruno di Manno è stato presentato dalla coordinatrice locale del partito, Sonia Federici, in qualità di 'ex sindaco di Fondi', incarico che ricoprì anni fa con la Democrazia Cristiana.

L'ex sindaco di Fondi, neo candidato di Fratelli d'Italia, sottolinea la sua provenienza da un'importante realtà politica fondana, ovvero Alleanza Nazionale, ribadendo inoltre il fatto che 20 anni fa ha contribuito alla vittoria del centrodestra sul territorio. Un ritorno a casa spiega quindi Di Manno, precisando le sue passate esperienze politiche nella destra di governo con Rampelli ed altri personaggi di quella sfera politica. Il candidato ha parlato di dare un input diverso e di iniziativa alla nostra città, addentrandosi nel discorso dell'occupazione giovanile e spiegando quanto il territorio fondano sia in realtà fruttuoso per la creazione di posti di lavoro. Non sono mancate analisi sul fatto che molte zone di Fondi sono prive di infrastrutture primarie e della sua volontà di ricominciare dalle zone periferiche per combattere il vuoto amministrativo. Di Manno ha poi concluso con l'auspicio di una vittoria di Giulio Mastrobattista. Subito dopo è intervenuto il candidato sindaco per la chiusura.