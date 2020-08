L'appello del vice sindaco di Fondi Maschietto: "Mascherine e buon senso"

Il Vice Sindaco Beniamino Maschietto rammenta alla cittadinanza che con la nuova Ordinanza governativa, da Lunedì 17 Agosto u.s. e fino a nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sussiste l’obbligo “dalle ore 18.00 alle ore 6.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.

Le mascherine sono dunque obbligatorie anche nei dehors dei locali, negli spazi all’aperto di pertinenza degli esercizi pubblici e/o privati, ma anche per le strade e nelle piazze qualora non si riesca a mantenere il distanziamento fisico.

Non sono previste deroghe regionali e le singole Regioni possono soltanto imporre misure più restrittive di quelle indicate dal Governo. La violazione della norma in caso di controlli comporta una sanzione dai 400 ai 3.000 Euro.

«Consiglio ai cittadini di portare sempre con sé la mascherina quando escono di casa – afferma il Vice Sindaco Maschietto – e ricordo che l’uso delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come la distanza interpersonale e l’accurata igiene delle mani, che restano prioritarie. Durante il periodo del lockdown i cittadini di Fondi sono stati attentissimi e hanno dimostrato grande senso di responsabilità consentendoci di uscire da una fase buia. Invito tutti alla prudenza e faccio appello al senso civico e al rispetto reciproco. Confido nel loro buonsenso per non vanificare gli sforzi fatti in questi ultimi mesi».