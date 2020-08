Il candidato Venditti (Camminare Insieme): "Fondamentale collegare il centro alle periferie"

Il candidato consigliere della lista “Camminare Insieme” Salvatore Venditti esprime la propria posizione in merito a quello che è considerato un annoso problema locale: i trasporti.

“Parlare di trasporti oggi non significa solo parlare di servizi, ma anche di politiche ambientali, sociali, turistiche e di sviluppo economico per un’intera collettività – spiega Venditti – ed è per questo motivo che si fatica a comprendere perché la politica non si sia impegnata in questi anni per fare qualcosa di concreto sulla mobilità.

Attualmente – prosegue l’esponente di “Camminare Insieme” – eccezion fatta per il Salto di Fondi e lo scalo ferroviario, non esistono trasporti che mettano in collegamento le periferie con il centro della Città.

Noi parliamo di contrasto all’esclusione sociale, di meno traffico e quindi di minor inquinamento, ma anche di turismo. La nostra idea – conclude Venditti – oltre al collegamento di tutte le frazioni con il centro di Fondi, con l'Ospedale e con il Cimitero, prevede l'introduzione di navette serali estive che permettano l'arrivo nel centro Città dei turisti che sono in vacanza nelle strutture ricettive della costa”.