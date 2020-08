Attrezzature incustodite in spiaggia: i kiter di Fondi di nuovo nei guai

Nel corso del week-end appena trascorso, il dispositivo predisposto dalla Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Gaeta con l’azione congiunta di pattuglie terrestri ed unità navali, ha assicurato una capillare e continuativa presenza su tutto il litorale di competenza, per prevenire incidenti e garantire, sia a terra che in mare, la sicurezza delle attività balneari e della navigazione.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati dai mezzi navali, si segnala nella serata di sabato un’operazione di assistenza ad una piccola unità a vela con 2 persone a bordo, che segnalava difficoltà di manovra nella rada di Gaeta. Nel pomeriggio di ieri, nelle acque antistanti il litorale di Serapo, è stata fornita assistenza ad un gommone a noleggio con il motore in avaria con 6 ragazzi a bordo di origine campane.

Il personale dell’Ufficio Locale marittimo di Formia è stato impegnato nella rimozione di una carcassa di delfino in avanzato stato di decomposizione, con il supporto dell’operatore subacqueo locale vista la vicinanza agli scogli. L’esemplare era stato avvistato alcune ore prima da alcuni diportisti, nello specchio acqueo antistante la spiaggia dei sassolini nel Comune di Minturno.

Nell’ambito dei controlli effettuati sul demanio marittimo dalle pattuglie terrestri, a Gaeta sono stati elevati 2 verbali amministrativi a carico di uno stabilimento balneare per aver utilizzato la porzione di arenile per uno scopo diverso da quello autorizzato, omettendo tra l’altro di delimitare l’area in concessione.

Da segnalare, poi, l’attività di controllo sull’osservanza delle prescrizioni dell’Ordinanza di sicurezza balneare: è stato infatti sanzionato un noleggiatore di attrezzature balneari per l’assenza del bagnino di salvataggio e della relativa postazione, nonché per aver omesso di segnalare con opportuni gavitelli o apposita cartellonistica il limite delle acque sicure.

Sotto osservazione ancora una volta la pratica sportiva del kitesurf, largamente diffusa soprattutto sulle spiagge del Comune di Fondi. Nella giornata di sabato, anche a seguito di diverse segnalazioni, i militari della Guardia Costiera, congiuntamente a personale della Polizia Locale di Fondi, hanno elevato 2 verbali amministrativi a kiters per aver lasciato le attrezzature (vele e cavi) incustodite sulla spiaggia, occupando di fatto porzioni di spiaggia libera ed impedendone l’uso ad altri utenti.

Di particolare rilievo, infine, l’attività di contrasto all’illecito uso del demanio marittimo effettuata dal personale della Capitaneria di porto di Gaeta in servizio sul litorale di Sperlonga, all’esito della quale è stata sanzionata un’attività di noleggio che, contrariamente a quanto autorizzato, aveva pre-posizionato le proprie attrezzature balneari ben prima dell’arrivo dei clienti, sottraendo pertanto un tratto di arenile alla libera fruizione ed occupando abusivamente il demanio pubblico.

Il complesso delle sanzioni amministrative comminate nel corso dei vari controlli, ha raggiunto la cifra di oltre 5000 euro.