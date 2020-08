Esplode la condotta: ordinanza di chiusura di via della Rinchiusa

Il Dirigente della Polizia Locale Giuseppe Acquaro ha emesso in data odierna un’Ordinanza (n°124) di chiusura temporanea di un tratto di via della Rinchiusa per l’effettuazione di lavori urgenti.

I suddetti lavori si rendono necessari a causa della rottura della condotta idrica, che ha comportato il cedimento di un tratto della sede stradale. In via d’emergenza il tratto di strada, interessato anche dal transito dei veicoli pesanti, è stato chiuso nell’immediatezza al traffico veicolare da personale del Consorzio di Bonifica Sud Pontino in attesa dell’intervento di ripristino dello stato dei luoghi da parte del Consorzio medesimo.

L’istituzione immediata del divieto di transito veicolare e pedonale H24 resterà in vigore fino al termine dell’esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi e della viabilità sul tratto compreso tra l’intersezione con via Monticchio della Regina e il numero civico 18 di via della Rinchiusa.

Non appena l’avanzamento dello stato dei lavori lo consentirà sarà autorizzato il transito ai veicoli in servizio di emergenza.