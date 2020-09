Gli appuntamenti della settimana con Fondi Vera e Francesco Ciccone

“Fondi Vera non è “soltanto” una Lista Civica, è una Comunità. Non è un Progetto esclusivamente politico, è una Famiglia allargata che vuole continuare a prendersi cura della Città. Spalla a spalla, come ognuno di noi fa da anni, vogliamo dedicare alla nostra terra impegno e idee. Perché ha bisogno di tornare a sorridere, credere, costruire. È tempo”. Questo il messaggio del Candidato Sindaco Francesco Ciccone, affidato ai canali social di Fondi Vera nella mattinata di oggi, per lanciare una significativa fotografia di gruppo con le Candidate ed i Candidati al Consiglio Comunale che lo accompagnano in questa competizione elettorale.

Fondi Vera lancia la volata con il moltiplicarsi di appuntamenti ed iniziative: nella mattinata di domani, Martedì 1° Settembre, Ciccone ed i suoi saranno in visita al Mercato Ortofrutticolo di Viale Piemonte, Mercoledì mattina si recheranno presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” per un incontro con la Direzione Sanitaria del nosocomio, Giovedì sera, alle ore 19.30, in Via Cocuruzzo 2, avranno il piacere di intrattenersi con i Cittadini della zona presso “Casa Iannelli”. Venerdì 4 Settembre Francesco Ciccone sarà poi protagonista del Confronto con gli altri Candidati alla carica di Sindaco organizzato dall’Associazione “Obiettivo Comune”. E nel weekend la Famiglia di Fondi Vera sarà nuovamente nel Centro Storico con il suo Gazebo informativo.

Sul sito fondivera.it è disponibile il Programma Elettorale, sono consultabili il Curriculum Vitae ed il Casellario Giudiziale di ogni singolo Candidato. Fondi Vera rinnova l’invito ai Cittadini che volessero conoscere meglio il Candidato Sindaco Francesco Ciccone con l’iniziativa “Un caffè con Francesco”, che sarà attiva anche nelle prossime settimane. “Per incontrare Francesco basta scrivere una mail a info@fondivera.it e sarete subito ricontattati”.

FONDI VERA – fondivera.it – info@fondivera.it