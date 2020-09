Francesco Mastrobattista propone aree sportive per Fondi

Il candidato alla carica di consigliere comunale per la lista civica 'Giulio Mastrobattista sindaco', Francesco Mastrobattista, spiega la necessità di creare aree sportive e di aggregazione giovanile.

" Una città 'spenta', così viene definita la nostra Fondi. Effettivamente negli ultimi 10 anni c'è stato un processo di decrescita sotto ogni aspetto, che poi effettivamente ha portato al forte malcontento che si respira. Parlando con i giovani, forse la categoria più delusa e lontana dalla politica, ho ricevuto quasi da tutti le stesse perplessità e le stesse esigenze: mancanza di parchi, di luoghi di aggregazione giovanile, ma soprattutto la carenza di luoghi per poter condurre attività sportive.

La nostra idea, nata proprio sul malcontento giovanile, è proprio quella di dar vita a diverse zone sport con relative attrezzature.

A Fondi infatti, nonostante il processo di cementificazione e di eliminazione dei polmoni verdi degli ultimi 15-20 anni, abbiamo comunque molteplici luoghi sparsi per tutta la città dove poter dar vita a questi progetti.

Un esempio potrebbe essere la creazione di più aree fitness, oltre quella già presente, purtroppo limitata a livello di spazio e tenuta in condizioni poco consone.

La mia idea è dunque quella di creare luoghi per ginnastica callistenica. Parliamo di parchi per esercizi leggeri, eseguiti a corpo libero a scopo di riscaldamento per soggetti in condizioni normali, ma anche a scopo di riabilitazione motoria per altre categorie (anziani, convalescenti ecc...). Aree ovviamente fornite di tutta l'attrezzatura necessaria, ad esempio: parallele, arrampicata a pioli orizzontale inclinata, barra per sollevamento, barra di trazione e barre orizzontali, con naturalmente pavimentazione idonea. La creazione di questi punti sarebbe per la nostra città un fiore all'occhiello, data la scarsezza di luoghi di questo genere nella regione Lazio. Il tutto porterebbe anche ad un forte incremento del turismo e al ripopolamento di alcune zone della nostra città.