Ecco perché la Meloni non sarà oggi a Fondi: l'intervento di Mastrobattista

Una scelta di grande responsabilità, è quella fatta dal candidato sindaco Giulio Mastrobattista e dall'intero gruppo che lo sostiene circa la venuta a Fondi di Giorgia Meloni.

La leader nazionale di FdI >>>> NON SARA' PRESENTE <<<< , nella nostra città, all'evento preannunciato per mercoledì 2 settembre in accordo con lo stesso Mastrobattista, che intende così preservarla da uno strumentale ed ingiustificato accostamento alla presenza in lista del candidato consigliere Cristian d'Adamo.

Nel ribadire con forza la propria distanza da ogni deprecabile affermazione e da ogni stigmatizzabile pensiero del suddetto candidato, Giulio Mastrobattista e la sua squadra rinunciano, anche se con rammarico, all'importante supporto a Fondi di Giorgia Meloni pur di tutelarla da commenti o articoli della stampa nazionale inappropriati ed inopportuni.