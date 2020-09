Il candidato Palumbo (Camminare Insieme) illustra i suoi progetti culturali per la città

L'intervento del candidato Michele Palumbo della lista Camminare Insieme a sostegno di Raniero De Filippis

I Sistemi di servizi culturali (biblioteche, musei, archivi storici) sono reti che collegano più servizi culturali all’interno di un’area geografica circoscritta o relativi a un’area tematica comune (sistemi museali tematici), sono stati previsti dalla normativa regionale con lo scopo di incentivare la cooperazione, incrementare l’offerta culturale e razionalizzare le risorse.

In anni più recenti si è delineata una nuova tipologia, quella del “Sistema integrato di servizi culturali”, composto da servizi culturali di tipo diverso nell’ambito una determinata area, che sperimentano forme di collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Infatti con la legge di settore n. 24/2019 vengono favorite le forme coordinate di funzionamento e di gestione, attraverso le quali sostenere i Comuni e prevede l’ingresso nei sistemi integrati

territoriali anche degli Istituti culturali dell’Albo regionale e di biblioteche, musei e archivi storici di proprietà statale, in un'ottica di sempre maggiore collaborazione tra diversi Enti e di ampliamento della funzionalità dei servizi a vantaggio del pubblico.

Tutto ciò in quest'ultimo anno è stato realizzato nella nostra provincia con la costituzione del “sistema integrato delle città di Fondazione” che riunisce le città di Latina, Sabaudia, Pomezia, Pontinia, Guidonia, Aprilia e CoColleferro

Questo progetto ha già ricevuto finanziamenti per attività di formazione di operatori museali mentre nella nostra città si navigava a vista organizzando eventi spot e lasciando gli operatori culturali senza nessun tipo di supporto.

Per questo con Camminare Insieme proponiamo in primis di fare rete nella nostra città di Fondi, pensiamo ad un biglietto unico per i musei e siti storici della nostra città, ad una programmazione condivisa delle iniziative e degli eventi, a mostre diffuse sul territorio, ad un lavoro di co-progettazione per finanziamenti regionali, nazionali ed europei per rendere Fondi realmente competitiva in campo culturale.

Nel contempo bisogna lavorare per costituire, insieme ai comuni del comprensorio che va da Terracina fino a Minturno, un sistema integrato dei servizi culturali nell’ottica di creare maggiore sinergia in un territorio più ampio accomunato da un unica storia e cultura che và dai popoli preromani fino alle famiglie dei Caetani e dei Colonna-Gonzaga.

La messa in rete di tutti i soggetti e gli enti culturali di questo territorio offrirebbe maggiori possibilità di sviluppo anche occupazionale, maggior visibilità, razionalizzazione di interventi e spese ma soprattutto metterebbe a disposizione di tutto il comprensorio professionalità che a volte in piccole realtà mancano.

In un contesto internazionale in cui la buona progettazione a lungo termine è l’unico modo per attrarre investimenti e finanziamenti un territorio che parla con un'unica voce è più forte di molti enti distinti e contrapposti