Fibra ottica a Monte San Biagio: nonostante i lavori residenti in attesa di internet veloce da mesi

A Monte San Biagio i residenti che hanno semplicemente stipulato contratti che pretendono l'utilizzo di internet, sono in seria difficoltà.

La situazione di stallo relativa all'attivazione della fibra ottica nel Comune in quanto ci sono utenti che ne hanno fatto richiesta da mesi, e ancora attendono invano un sopralluogo si stanno creando dei seri problemi. Si sta cercando di capire di chi è la responsabilità della faccenda che e diventato un continuo scarica barile Oltre agli utenti residenziali ci sono anche diverse aziende che reclamano l’attivazione del contratto sottoscritto da illo tempore, piu volte inviata una richiesta di chiarimenti e sollecito all'operatore telefonico che, ad oggi, si limita solo a rispondere stiamo procedendo e c’e gente che aspetta anche da novembre 2019, per non commentare le attivazioni in FWA che dovrebbe coprire quelle zone che non sono servite da fibra ottica ma chi ha fatto richiesta ancora attende una risposta sempre dall’operatore telefonico se e attivabile o no.

Giustamente i cittadini si chiedono se debbono essere considerati di serie B, o si debbono sentire presi in giro come degli emarginati aspettando un servizio richiesto che non e assolutamente gratuito, considerando il periodo che si sta attraversando anche perche essere soggetti a tali limiti strutturali impoverisce ulteriormente il territorio, e genera soprattutto malcontento e scarsa propensione agli investimenti in una zona che poteva essere il fiore all’occhiello con il cablaggio della banda ultralarga invece si e trasformata in una grande penitenza penalizzando gli utenti finali che attendono ormai da mesi, e che nei prossimi giorni invieranno opportuna segnalazione all agcom e al corecom lazio.