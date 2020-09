Elezioni Amministrative 2020: la proposta di Enesio Iudicone

Un ufficio comunale dedicato al reperimento di fondi europei. Questa la proposta di Enesio Iudicone, candidato al consiglio comunale nella lista La mia Fondi a sostegno del candidato a sindaco Luigi Parisella, per far ripartire la città in un periodo difficile, caratterizzato dalle conseguenze dei tagli, dei trasferimenti statali agli Enti Locali e della spending review che ha colpito anche le Regioni.

In questo quadro così desolante l'idea del giovane candidato è quella di far leva sui finanziamenti europei per riportare la progettualità al centro dell'attività amministrativa. Come? Dedicando come si diceva un ufficio comunale alla gestione dei bandi europei, il quale avrà il compito di assicurare la partecipazione del Comune a più bandi possibili, in linea con le direttive della Giunta e del Consiglio Comunale.