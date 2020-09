Comunali 2020: venerdì la chiusura con D’Elia e Di Berardino per Raniero De Filippis Sindaco

Lavoro, arte, ambiente: queste le parole per una Ri-Generazione della città di Fondi. Queste le parole della lunga campagna elettorale, giunta ormai al termine, di Raniero De Filippis. Questo il file rouge anche dell’ultimo evento pre-elettorale, quello della chiusura della campagna elettorale.

Venerdì 18 settembre 2020, presso il piazzale delle Mura Megalitiche in via Marconi a Fondi, appuntamento con il candidato Sindaco Raniero De Filippis e tutti i candidati di Camminare Insieme e Partito Democratico, le due liste della coalizione di centrosinistra.

L’evento avrà inizio alle 19.30 con l’aperitivo e le selezioni musicali del Dj Set. Il momento clou della serata è quello delle 20.30: oltre ai contributi video, agli interventi dei candidati consiglieri comunali e dello stesso De Filippis, saranno presenti Claudio Di Berardino e Cecilia D’Elia. Di Berardino guida l’Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio. Oltre all’attuale lavoro in Regione, Di Berardino è stato membro della segreteria della Cgil romana e del Lazio. Cecilia D’Elia, invece, attualmente è la portavoce della ‘Conferenza delle donne democratiche’. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi nelle istituzioni, facendo parte della giunta con Veltroni sindaco ed è stata vicepresidente della provincia di Roma con Zingaretti presidente. Da sempre al fianco delle donne nel riconoscimento dei loro diritti, è tra le fondatrici di ‘Se non ora quando’.

Non solo politica, ma anche tanta musica. La piazza, sempre nel rispetto delle normative anti-contagio, sarà animata dalla musica di ‘Trio Taraf Transilvania’, con un repertorio che spazierà tra vari stili dalla musica gitana: jazz manoush, tango argentino alla gitana, musette francese e tanto altro. La band, attiva da anni, ha lavorato anche con personaggi del calibro di Emir Kusturica, Serena Dandini, Claudio Bisio, Paola Cortellesi e Moni Ovadia. I componenti del gruppo sono Petrica Namol al contrabbasso a tre corde, Albert Florian Mihai alla fisarmonica, Lucian Mocanu alla chitarra.