Elezioni Amministrative 2020: Venditti propone la tutela del verde pubblico

Crediamo fortemente che ci siano pochi, ma fondamentali, passi da compiere: dalle misure per arginare la piaga degli incendi boschivi alla tutela delle coste, delle sorgenti e delle acque; da una rete di piste ciclo-pedonali tra centro e contrade alla implementazione dei percorsi escursionistici e ciclistici; dalla mappatura delle discariche abusive e l’utilizzo delle foto trappole al coordinamento con i vari Parchi regionali per la piena fruibilità di siti come Settecannelle, Laghetto degli Alfieri e Tenuta Sugarelle.

Il futuro è PREVENIRE E SENSIBILIZZARE. Anche quest’anno le nostre montagne sono state prese di mira dai piromani e molti ettari boschivi sono stati spazzati via. Per arginare tale scempio è necessario l’utilizzo di foto trappole e l’aggiornamento della mappa comunale degli incendi. Un piccolo passo, per migliorare la situazione delle nostre montagne, potrebbe essere quello di seguire l'esempio di molte altre realtà che hanno preso parte al progetto "Un albero per ogni nato".

Per sensibilizzare bambini, ragazzi e giovani verso l’importante argomento è possibile organizzare, attraverso un coordinamento tra amministrazione ed istituti scolastici, dei percorsi didattici con l’obiettivo della creazione di microambienti e collezioni botaniche, che permettano di riflettere sull’importanza della biodiversità della flora, sull’equilibrio naturale e la conservazione del verde.

Il futuro è VERDE. Il futuro è ADESSO!