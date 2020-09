L'augurio del sindaco di Monte San Biagio agli studenti che tornano a scuola

L'augurio del sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale agli studenti che tornano a scuola.

È arrivato il momento di tornare a scuola, luogo per eccellenza, insieme alla famiglia, dove si cresce culturalmente, con le relazioni, con le emozioni, con le amicizie. Purtroppo, al fine di evitare assembramenti, non potrò dare il benvenuto agli studenti come di consuetudine, ma consentitemi virtualmente di comunicarvi una piccola riflessione. La riapertura delle nostre scuole è un bel segnale di ripresa perché finalmente si possono ritrovare gli amici e cominciare nuovamente le attività in aula lasciate in sospeso per molti mesi. Come primo cittadino sento il dovere di dire che nemmeno per me quest’estate sono mancati i compiti delle vacanze e, con tanti collaboratori ci siamo impegnati per completarli, nonostante le ristrettezze temporali di questi mesi. Non ci siamo mai risparmiati su nulla per consentire il rientro in classe in piena sicurezza, riducendo i rischi di contagio da Covid-19; ci siamo impegnati nell’individuare nuovi spazi scolastici, più belli, più funzionali e con il dovuto distanziamento; ci siamo impegnati nel riorganizzare il servizio mensa, il trasporto, le modalità di ingresso a scuola cercando le risorse per far sì che questo nuovo anno scolastico possa partire garantendo gli stessi servizi degli anni passati. Soprattutto in questo delicato momento mi preme ringraziare la nuova Dirigente scolastica e tutto il personale docente e non docente, gli uffici comunali con i quali ho lavorato intensamente per garantire l’avvio della scuola in sicurezza. Siamo chiamati ad una grande sfida e, per vincerla, l’arma vincente è sicuramente una: collaborazione e comprensione da parte di tutti perché è giusto che ognuno faccia la sua parte. Rivolgo il mio più caro augurio, affinché questo nuovo anno scolastico sia vissuto con entusiasmo, impegno e responsabilità, con la consapevolezza che sarà certamente un anno particolare ma comunque importante per proseguire il percorso di crescita sociale, civica, ed educativa di ciascuno.

Un abbraccio sentito e..... Buon lavoro!

IL SINDACO

Federico Carnevale