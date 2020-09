Chiusura dei plessi scolastici per il turno di ballottaggio

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emesso in data odierna specifica Ordinanza (n°54) di chiusura dei plessi scolastici cittadini non sede di sezioni elettorali in occasione del turno di ballottaggio del 4 e 5 Ottobre prossimi.

La chiusura riguarderà pertanto non solo i plessi sede di seggio elettorale ma anche i plessi scolastici “Gonzaga”, “Rodari”, “Purificato”, “Cocuruzzo” , “Maria Pia di Savoia” “I.I.S. Gobetti - De Libero” sede di via San Magno, «dove per ragioni di stretta contiguità con quelli nei quali si svolgeranno le consultazioni elettorali o per motivi di dipendenza organizzativa dagli stessi – essendo gli uffici collocati negli stessi plessi di cui si è disposta la chiusura – si pongono all’evidenza possibili rischi nel regolare e sicuro svolgimento delle attività didattiche e dei relativi servizi, ivi compreso il servizio trasporto».

In tutti i plessi scolastici di Fondi le attività didattiche saranno pertanto svolte regolarmente fino a Venerdì 2 Ottobre, per riprendere in data Mercoledì 7 Ottobre.