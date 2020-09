Faccia a faccia tra Maschietto e Parisella: giovedì confronto organizzato da Obiettivo Comune

L’AssociAzione di Cultura Politica Obiettivo Comune, come per il primo turno del 20 e 21 settembre scorsi, nonostante le attuali restrizioni normative per l’organizzazione di eventi pubblici legati all’emergenza sanitaria, ha voluto mettere in piedi per giovedì 1 ottobre “Il Confronto – Faccia a Faccia”, dibattito tra i due candidati che il 4 e 5 ottobre si contenderanno la fascia tricolore nel secondo turno delle amministrative 2020.

Il confronto che, grazie alla gentile concessione del Comune di Fondi, si terrà in Piazza Municipio e sarà moderato dal giornalista Simone Nardone. Per rispettare la massima par condicio, Beniamino Maschietto e Luigi Parisella saranno seduti uno accanto all’altro in ordine di sorteggio che si svolgerà prima dell’inizio del dibattito.

Tre minuti i tempi di risposta alle domande, le quali saranno strutturate sulle seguenti tematiche: priorità amministrative e toto giunta, copertura economica sul programma elettorale, gestione del teatro, sviluppo del centro storico, esigenze delle contrade, turismo e cultura, apparentamenti e bacino elettorale. Inoltre, i due candidati avranno la facoltà di porre loro stessi una domanda al proprio avversario politico in modo circostanziato e conciso.

Nel massimo rispetto delle normative anti Covid-19, un numero ristretto di posti a sedere sono stati garantiti ai sostenitori dei due candidati e alla stampa. I cittadini potranno comunque essere presenti in piazza per conoscere le idee e le proposte dei candidati, a partire dalle 19.30, in Piazza Municipio mantenendo la distanza di sicurezza e indossando la mascherina.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming video sulla pagina Facebook “Obiettivo Comune” e sulle pagine dei media partner “Radio Civita InBlu”, “h24notizie.com” e “Radio Antenna Musica 92.2” e sulle frequenze di Radio Civita InBlu (101.0).