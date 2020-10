Ottobre Rosa: il Centro Valerio si illumina per la prevenzione

Il Centro Valerio si tinge di Rosa per i trentuno giorni di Ottobre, mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno.

L’idea, partita dalla casa di produzione “On Broadway” è stata subito condivisa dai proprietari del centro commerciale e da tutte le attività presenti nell’edificio: Bar Brother’s cafè, gioielleria Argentoro, agenzia di viaggi Gigi Max, Elenoire abbigliamento, Pizzeria Fratelli Tazio, Ottica Maddalena, Jerrystyle Gogen, Beauty Gogen, Banca Fideauram SanPaolo Invest e Giurge’s Pub.

I fari rosa illuminano la galleria visibile da tutta la Città, un simbolo di lotta e speranza e un modo per sostenere emotivamente tutte le donne che hanno lottato, che lottano e che lotteranno per sconfiggere il tumore al seno.

In tutta Italia, come nel resto del mondo, si tingeranno di rosa tanti monumenti, statue, edifici storici, che resteranno illuminati per una o più notti. Questa iniziativa ha un grande impatto per comunicare un messaggio fondamentale: l'importanza della prevenzione, a oggi unico strumento davvero vincente nella lotta al carcinoma mammario e per comunicare che questa malattia si può e si deve vincere!