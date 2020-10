Con 9662 voti (54,17%) è Beniamino Maschietto il nuovo sindaco di Fondi

“Sono felice e onorato di questa vittoria” – queste le prime parole di un emozionato neo eletto sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che ha aggiunto: “Voglio ringraziare ogni singolo cittadino fondano e dire a tutti che rappresenterò ognuno di loro, la mia amministrazione sarà aperta a tutti e lavorerà in concerto con tutte le forze politiche per il bene di tutta la città. Ringrazio anche tutti i candidati al consiglio comunale delle sei liste che mi hanno sostenuto fin dall’inizio per la loro professionalità, serietà e competenza. Il mio ringraziamento più grande ed il mio sincero augurio va a tutti i consiglieri comunali per il grande ed importante lavoro che andremo a svolgere tutti insieme nei prossimi 5 anni. Gli impegni saranno tanti e vari, ma, su tutto, sarà importante avviare un processo di coinvolgimento e responsabilizzazione tra i cittadini e l’intera amministrazione. Dobbiamo essere uniti nel lavorare tutti insieme per la nostra città, dal centro alle periferie, in maniera concreta e coscienziosa. Ci aspetta una sfida che ci vedrà tutti protagonisti insieme, avvincente e difficile, che sono certo sapremo affrontare al meglio, ma, soprattutto, sapremo vincere per il bene della nostra comunità. Io sono pronto, andiamo avanti tutti insieme”.