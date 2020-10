"L'elettorato del centro di Fondi ha preferito me": Luigi Parisella commenta il voto

Prendo atto del risultato del ballottaggio e mi congratulo con il sindaco eletto Beniamino Maschietto.

L’impresa era molto difficile, poiché si partiva da una differenza di 30 punti percentuali, ossia dal 49,5% di Maschietto e dal 19,3% dei voti che ho avuto al primo turno.

Un primo esame dei voti espressi nelle singole zone della città, dimostra in modo inequivocabile che, mentre il centro urbano ha preferito la mia persona, al contrario le contrade di campagna hanno premiato Maschietto, in particolare la zona del Salto, di sua provenienza.

In termini numerici i voti che ho avuto al primo turno – pari a 4.454 – sono stati raddoppiati, avendo raggiunto nel ballottaggio 8.183.

Mentre, al contrario, i voti di Maschietto del primo turno sono passati da 11.347 a 9.662 con un calo di 1.685 voti rispetto a due settimane fa’, pur beneficiando del sostegno del candidato sindaco di Fratelli di Italia che si è nascosto dietro una dichiarazione di neutralità per far votare invece lo stesso Maschietto.

Un dato eclatante di questa seconda tornata è rappresentata dal fatto che la città è di fatto divisa in due e che la maggioranza bulgara che ha sempre caratterizzato il candidato di Forza Italia, si è sgretolata.

Da questo importante risultato dobbiamo partire per consolidare il consenso ottenuto nella città e conquistare quello delle zone di campagna con un lavoro diretto e continuo, mediante i molti militanti soprattutto giovani che in questo mese si sono spesi all’inverosimile per sostenere la mia candidatura.

In consiglio comunale si passerà da una opposizione di tre soli consiglieri ad almeno sette che hanno mantenuto tra il primo ed il secondo turno una coerenza politica e civica.

Staremo attenti al controllo di ogni atto amministrativo senza alcun cedimento e mantenendo sempre un costante legame con i cittadini.

Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e i militanti delle liste civiche Riscossa Fondana, La Mia Fondi e Fondi Terra Nostra che hanno creduto in me e nel progetto politico costruito insieme e nel solo interesse generale della Città.